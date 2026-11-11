Junges Ehrenamt wird gefördert WM-Bälle machen Station in Meisenheim Roswitha Kexel 11.11.2026, 11:00 Uhr

i Mit gezielten Würfen mit den WM-Bällen konnten die jungen Ehrenamtlichen des SSV Meisenheim Punkte sammeln. Die Bälle machen im Vorfeld der Handball-WM bei ausgesuchten Vereinen Station. Einer war der SSV Meisenheim. Roswitha Kexel

In der Veltins-Arena auf Schalke wird die Handball-WM eröffnet. Die Bälle, die dort durch die Luft fliegen, wurden in Meisenheim vorgestellt. Die Glanstadt war Station einer Road-Show.

Deutschland ist nach 1938, 1958, 1961, 1974, 1982, 2007 und 2019 zum achten Mal Gastgeber einer Handball-Weltmeisterschaft. Die 30. Auflage der WM der Männer findet vom 13. bis 31. Januar 2027 an verschiedenen Spielorten in Deutschland statt. Die offiziellen IHF-Spielbälle sind aktuell in Vereinen unterwegs.







Artikel teilen

Artikel teilen