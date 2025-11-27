Wittlicher drücken der HSG Hunsrück die Daumen

HSG Hunsrück gegen HC Koblenz – das Nachholspiel am Freitag (19 Uhr) in Kleinich kann aus vielerlei Gründen vorentscheidenden Charakter in der Handball-Oberliga haben. Vor allem Tabellenführer HSG Wittlich könnte profitieren.
Lesezeit 2 Minuten
Nachholspiel und Spitzenspiel in der Kleinicher Hirtenfeldhalle: Am Freitag (19 Uhr) empfängt der Tabellendritte HSG Hunsrück (14:4 Punkte) in der Handball-Oberliga den Zweiten HC Koblenz (16:2 Punkte). Vor allem Tabellenführer HSG Wittlich (20:0 Punkte) wird mit Argusaugen die Auseinandersetzung beobachten – und den Irmenach/Gösenrothern die Daumen drücken.