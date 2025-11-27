HC Koblenz zu Gast in Kleinich Wittlicher drücken der HSG Hunsrück die Daumen Michael Bongard 27.11.2025, 14:13 Uhr

i Schnell umschalten heißt es für HSG-Hunsrück-Torwart Mauro Neu (rechts) und Außenspieler Jakob Faust auch im Heimspiel am Freitag (19 Uhr) in Kleinich gegen den HC Koblenz. Das Nachholspiel ist ein Spitzenspiel, der Dritte Hunsrück empfängt den Zweiten Koblenz. Dennis Irmiter

HSG Hunsrück gegen HC Koblenz – das Nachholspiel am Freitag (19 Uhr) in Kleinich kann aus vielerlei Gründen vorentscheidenden Charakter in der Handball-Oberliga haben. Vor allem Tabellenführer HSG Wittlich könnte profitieren.

Nachholspiel und Spitzenspiel in der Kleinicher Hirtenfeldhalle: Am Freitag (19 Uhr) empfängt der Tabellendritte HSG Hunsrück (14:4 Punkte) in der Handball-Oberliga den Zweiten HC Koblenz (16:2 Punkte). Vor allem Tabellenführer HSG Wittlich (20:0 Punkte) wird mit Argusaugen die Auseinandersetzung beobachten – und den Irmenach/Gösenrothern die Daumen drücken.







Artikel teilen

Artikel teilen