Pleite für Hunsrück in Bad Ems Wittlich wird ohne Domaschenko Meister in Kastellaun Michael Bongard 12.04.2026, 11:03 Uhr

i Die HSG Wittlich um ihren Torjäger Kai Lißmann (in Blau) durfte sich nach dem 37:20-Sieg bei der HSG Kastellaun/Simmern II (rechts Markus Hoff) zur Oberliga-Meisterschaft beglückwünschen lassen. B&P Schmitt

Die HSG Wittlich ist Rheinlandmeister, ihren Hunsrücker Trainer Igor Domaschenko suchte man beim Meisterstück in Kastellaun allerdings vergebens.

Der vorletzte Spieltag in der Handball-Oberliga hat in Kastellaun die Entscheidung gebracht: Die HSG Wittlich ist zum ersten Mal in ihrer Vereinshistorie Rheinlandmeister.HSG Kastellaun/Simmern II – HSG Wittlich 20:37 (8:14). Die HSG Wittlich hat am vorletzten Spieltag die Rheinlandmeisterschaft durch den hohen Sieg in Kastellaun perfekt gemacht.







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