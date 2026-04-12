Die HSG Wittlich ist Rheinlandmeister, ihren Hunsrücker Trainer Igor Domaschenko suchte man beim Meisterstück in Kastellaun allerdings vergebens.
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Der vorletzte Spieltag in der Handball-Oberliga hat in Kastellaun die Entscheidung gebracht: Die HSG Wittlich ist zum ersten Mal in ihrer Vereinshistorie Rheinlandmeister.HSG Kastellaun/Simmern II – HSG Wittlich 20:37 (8:14). Die HSG Wittlich hat am vorletzten Spieltag die Rheinlandmeisterschaft durch den hohen Sieg in Kastellaun perfekt gemacht.