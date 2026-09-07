Hoher Sieg für Koblenz Wittlich setzt sich knapp gegen HB-Reserve durch Harry Traubenkraut 07.09.2026, 13:20 Uhr

i Der Koblenzer Tom Ramb (am Ball) versucht Wellings Torhüter Michael Eultgen zu überwinden. Ramb wurde mit acht Treffern bester Schütze der Koblenzer. Jörg Niebergall

In der Handball-Oberliga überraschte der HC Koblenz mit einem beeindruckenden 40:16-Sieg. HSG Wittlich siegte knapp, während HSG Kastellaun-Simmern II und HV Vallendar II sich mit einem Unentschieden trennten.

Sieg, Unentschieden und Remis; unsere drei Handball-Oberligisten haben alle Ergebnisvarianten am ersten Spieltag abgeliefert. HSG Wittlich – Handball Mülheim-Urmitz II 33:30 (15:10) Die HBMU-Reserve musste beim Titelanwärter permanent einen drei bis Sechs-Tore-Rückstand hinterherlaufen, erwies sich aber laut Trainer Nico Weber als kampfkräftig und resilient: „Von unseren vier Kreisläufern war nur einer mit dabei, was uns auch ...







Artikel teilen

Artikel teilen