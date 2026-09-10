TV Welling empfängt Bad Ems
Wittlich ist gegen Weibern klarer Favorit
Hansi Schmidt (stehend), Trainer des TV Welling, will Bad Ems Paroli bieten.
Hansi Schmidt (stehend), Trainer des TV Welling, will Bad Ems Paroli bieten.
Jörg Niebergall

Der TV Welling visiert erste Punkte im Heimspiel gegen Bad Ems an, um die herbe Auftaktpleite zu vergessen. Die HSG Wittlich zählt derweil zu den Favoriten der Liga.

Lesezeit 2 Minuten
Am 2. Spieltag der Handball-Oberliga haben Welling und Weibern Heimrecht und wollen dabei im eigenen Wohnzimmer erste Erfolgserlebnisse einfahren. TV Welling – TV Bad Ems (Fr., 20 Uhr)Nach dem schwachen Saisonauftakt beim 16:40 in Koblenz waren im Wellinger Lager sowohl Aufarbeitung als auch schnelle Fokussierung auf die neue Aufgabe angesagt.
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Sport