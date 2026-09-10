Der TV Welling visiert erste Punkte im Heimspiel gegen Bad Ems an, um die herbe Auftaktpleite zu vergessen. Die HSG Wittlich zählt derweil zu den Favoriten der Liga.
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Am 2. Spieltag der Handball-Oberliga haben Welling und Weibern Heimrecht und wollen dabei im eigenen Wohnzimmer erste Erfolgserlebnisse einfahren. TV Welling – TV Bad Ems (Fr., 20 Uhr)Nach dem schwachen Saisonauftakt beim 16:40 in Koblenz waren im Wellinger Lager sowohl Aufarbeitung als auch schnelle Fokussierung auf die neue Aufgabe angesagt.