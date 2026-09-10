Der TV Welling visiert erste Punkte im Heimspiel gegen Bad Ems an, um die herbe Auftaktpleite zu vergessen. Die HSG Wittlich zählt derweil zu den Favoriten der Liga.

Am 2. Spieltag der Handball-Oberliga haben Welling und Weibern Heimrecht und wollen dabei im eigenen Wohnzimmer erste Erfolgserlebnisse einfahren.

Nach dem schwachen Saisonauftakt beim 16:40 in Koblenz waren im Wellinger Lager sowohl Aufarbeitung als auch schnelle Fokussierung auf die neue Aufgabe angesagt.