24:29 im letzten Heimspiel Wissens Handballerinnen verlieren zum Saisonabschluss Jona Heck 19.04.2026, 11:03 Uhr

i Amina Mujezinovic (beim Wurf) traf drei Mal für ihren SSV Wissen. Am Ende stand eine Niederlage gegen die SG Ahrbach/Bannberscheid. Manfred Böhmer/balu

In einem packenden Spiel der Handball-Bezirksoberliga unterliegt der SSV Wissen mit 24:29 gegen SG Ahrbach/Bannberscheid. Emily Menke glänzt für Ahrbach mit zehn Toren. Wissen beendet die Saison auf Platz acht.

Die Handballerinnen des SSV Wissen haben ihr letztes Saisonspiel gegen die SG Ahrbach/Bannberscheid mit 24:29 (13:14) verloren und schließen damit die Saison auf Tabellenposition acht ab. Im gleichzeitig letzten Heimspiel der Saison in der Konrad-Adenauer Sporthalle in Wissen zeigte die Mannschaft von Trainer Thomas Schmidt vor allem in Halbzeit eins einen starken Auftritt, musste die Gäste Mitte des zweiten Spielabschnitts aber fünf Treffer ...







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