Zum Saisonabschluss in der Handball-Bezirksoberliga der Frauen erspielte sich der SSV Wissen dank einer großen kämpferischen Leistung ein 18:18 (10:8) bei der HSV Rhein-Nette II.

„Die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig.“

Wissens Trainer Thomas Schmidt

Nach einer enttäuschenden Vorstellung im letzten Heimspiel war das Team von Trainer Thomas Schmidt fest entschlossen, sich mit einer kämpferischen Leistung zu rehabilitieren und die Saison positiv abzuschließen. Gleich von Beginn an zeigten die Wissenerinnen eine kompakte Defensivleistung. Sie machten es den Gegnerinnen schwer, einfache Tore zu erzielen oder den Ball effektiv an den Kreis zu bringen.

Doch wie so oft in den letzten Partien haperte es am anderen Ende des Feldes. „Die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig“, haderte Schmidt hinterher. So konnte sich Rhein-Nette nach 20 Minuten eine 8:5-Führung herausspielen. Doch der SSV bewies Kampfgeist und hielt das Spiel mit einer engagierten Abwehr und einer hervorragenden Leistung der Torhüterin Rosa Pudlich weiter offen. Der 8:10-Rückstand zur Halbzeit machte den Siegstädterinnen Hoffnung auf einen versöhnlichen Abschluss.

Versöhnlicher Abschluss einer durchwachsenen Saison

Diese Hoffnung wurde weiter durch ein verbessertes Angriffsspiel geschürt. „Mit mehr Präzision und Entschlossenheit gelang es uns, mehrfach bis auf ein Tor heranzukommen“, lobte SSV-Trainer Schmidt. Das 16:16 in der 50. Minute brachte noch einmal große Spannung in das Spiel. Die Schlussphase sei von hektischen Aktionen, Fehlern sowie Fehlpässen auf beiden Seiten geprägt gewesen, fand Schmidt. Nach 54 Minuten gingen die Gäste beim 16:17 das erste Mal in Führung. Nach dem schnellen Ausgleich schnupperte die Schmidt-Sieben auch beim 17:18 am Sieg, doch Rhein-Nette schlug abermals zurück und so trennten sich beide Teams 18:18 voneinander.

„Wir zeigten im Saisonfinale – besonders in der Defensive – großen Kampfgeist und Moral. Gegen die körperlich überlegenen Gastgeberinnen war es ein verdientes Remis und ein versöhnlicher Abschluss einer durchwachsenen Saison“, so Schmidt abschließend.