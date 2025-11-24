Wissens Handballerinnen feiern ersten Heimsieg

Die Frauen des SSV Wissen triumphieren mit einem deutlichen 28:16-Heimsieg in der Bezirksoberliga. Dank starker Einzelaktionen sichern sie sich wichtige Punkte und blicken optimistisch auf die kommenden Spiele.
Die Frauen des SSV Wissen feierten im Nachholspiel gegen den TV Welling II ihren ersten Heimspielerfolg der laufenden Bezirksoberliga-Saison. Obwohl sie über weite Strecken der Partie mit ihrer eigenen Leistung haderten, setzte sich die Wissener Handballerinnen dank individueller Klasse am Ende klar mit 28:16 (14:7) gegen die Gäste aus Welling durch und verschafft sich damit Rückenwind für die kommenden Aufgaben.