Erfolgreiches SSV-Wochenende Wissens Handballer: Zweimal siegreich gegen Neustadt 24.02.2025, 14:19 Uhr

i Die Defensive des SSV Wissen (gelbe Trikots) hatte beim Heimsieg gegen die SF Neustadt alles im Griff. Manfred Böhmer

Die Handballer des SSV Wissen waren am Wochenende gleich zwei Mal gefordert. Beide Male ging es gegen die SF Neustadt, beide Male gab es einen Sieg.

Die Bezirksoberliga-Handballer des SSV Wissen waren am Wochenende mit einem Doppelspieltag gefordert. Kurios: Am Freitagabend spielten die Wissener in der heimischen Konrad-Adenauer-Halle gegen die SF Neustadt, am Sonntagnachmittag gab es die gleiche Begegnung, nur diesmal auswärts in der Dreifeldhalle in Windhagen.

