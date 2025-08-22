Pflichtspielauftakt für Wissens Handballer mit einem Kracher-Duell: Der SSV empfängt den Oberligisten TuS Daun in der ersten Runde des Rheinlandpokals. Die Wissener haben sich fest vorgenommen, die Vulkaneifeler zu ärgern.

Die Handball-Saison 2025/2026 steht in den Startlöchern. Der SSV Wissen geht auch in diesem Jahr in der Bezirksoberliga an den Start, welche am ersten September-Wochenende beginnt. Eine Woche vorher steht für das Team von Trainer Andreas Groß ein absolutes Highlight auf dem Programm. In der heimischen Konrad-Adenauer-Sporthalle empfängt der SSV am Freitag, 29. August, 20 Uhr, den Oberligisten TuS Daun zur ersten Runde des Rheinlandpokals. „Das wird natürlich eine ganz schwere Partie“, weiß SSV-Abteilungsleiter Christian Hombach. Dennoch überwiegt die Vorfreude auf diese besondere Partie und den Pflichtspielauftakt zur neuen Saison.

Die Vorbereitung des SSV lief gut. „Auch wenn du in der Ferienzeit nie alle Mann an Bord hast, muss ich sagen, dass ich sehr zufrieden mit unserer Vorbereitung bin. Alles ist sukzessiv zusammengewachsen“, freut sich Hombach über die Fortschritte des Teams. „Schauen wir mal, wie weit die Dauner in der Vorbereitung gekommen sind“, schmunzelt er.

„Wir werden alles reinhauen und alles geben. Dann können wir mit Stolz das Feld verlassen, egal wie das Spiel ausgeht.“

Christian Hombach, Abteilungsleiter SSV Wissen

„Handballerisch wird das eine ganz andere Hausnummer sein. Daun wird mit einer ordentlichen Geschwindigkeit auf dem Feld unterwegs sein. Das wird spannend zu sehen sein, wie wir uns schlagen werden“, betont Hombach. „Wenn wir alle Mann an Bord haben und wir unsere Leistung auf den Platz bringen, bin ich mir sicher, dass wir nicht völlig überrollt werden. Wir werden so gut es geht dagegenhalten“, blickt er voraus.

Das Ergebnis ist für Hombach erst mal zweitrangig. „Wir wollen versuchen, Daun zu ärgern. Wir werden alles reinhauen und alles geben, dann können wir mit Stolz das Feld verlassen, egal wie das Spiel ausgeht“, so Hombach. In der regulären Saison hat sich der SSV in einer starken Liga das Ziel gesetzt, ins obere Mittelfeld zu kommen. „Das Pokalspiel wird ein Gradmesser werden, damit wir schauen können, wo wir aktuell stehen“, verkündet er mit Hinblick auf den Ligaauftakt. Die Partie findet als Auftakt der Feierlichkeiten des Vereinsjubiläums des SSV statt.