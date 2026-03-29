Spannung bis zum Schluss in der Handball-Bezirksoberliga: Der SSV Wissen beendet die Saison nach einer 32:35-Niederlage gegen HC Koblenz III auf Rang vier. Trainer Andreas Groß zeigt sich zufrieden mit der Saison.
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Die Handballer des SSV Wissen haben die Bezirksoberliga-Saison zwar mit einer Niederlage, aber auf einem starken vierten Tabellenplatz beendet. Gegen den Vizemeister HC Koblenz III verlor der SSV in einer torreichen Begegnung mit 32:35 (14:18). Damit spielen die Wissener auch in der kommenden Saison in der Bezirksoberliga.