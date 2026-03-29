Niederlage gegen HC Koblenz Wissens Handballer beenden Saison auf dem vierten Platz Jona Heck 29.03.2026, 10:47 Uhr

i Wissens Mann der Saison: Max Walterschen (in Gelb) war der beste Torschütze seines Teams auf die gesamte Saison gesehen. Manfred Böhmer/balu

Spannung bis zum Schluss in der Handball-Bezirksoberliga: Der SSV Wissen beendet die Saison nach einer 32:35-Niederlage gegen HC Koblenz III auf Rang vier. Trainer Andreas Groß zeigt sich zufrieden mit der Saison.

Die Handballer des SSV Wissen haben die Bezirksoberliga-Saison zwar mit einer Niederlage, aber auf einem starken vierten Tabellenplatz beendet. Gegen den Vizemeister HC Koblenz III verlor der SSV in einer torreichen Begegnung mit 32:35 (14:18). Damit spielen die Wissener auch in der kommenden Saison in der Bezirksoberliga.







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