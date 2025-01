Zweiter SSV-Sieg in Folge Wissener Handballerinnen dominieren HC Koblenz II Jona Heck 29.01.2025, 11:21 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Viperagp. viperagp - stock.adobe.com

Die Handballerinnen des SSV Wissen landeten einen Achtungserfolg gegen den HC Koblenz II. Dass die Partie so deutlich ausgehen wird, hätten wohl die wenigsten erwartet.

In der Bezirksoberliga erwartete die Handballerinnen des SSV Wissen eine schwierige Aufgabe. In der heimischen Konrad-Adenauer-Sporthalle traf der Tabellenneunte auf die Frauen des HC Koblenz II, welche auf Rang sechs der Tabelle stehen. Am Ende gab es einen deutlichen – und vor allem überraschenden – 35:25 (21:12)-Erfolg für den SSV.

