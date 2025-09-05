Der SSV Wissen will die Euphorie aus dem knappen Pokalausscheiden gegen den Oberligisten TuS Daun mit in das erste Saisonspiel nehmen. In der heimischen Halle trifft das Team von Trainer Andreas Groß auf den Zwangsabsteiger aus Mendig.

Die neue Saison in der Handball-Bezirksoberliga steht in den Startlöchern. Nach dem knappen Ausscheiden im Pokal gegen den Oberligisten TuS Daun will der SSV Wissen im ersten Heimspiel gegen GW Mendig an diese Leistung anknüpfen. Dort ließ der SSV den klaren Favoriten zu keiner Sekunde im Spiel wegziehen und musste sich am Ende nur mit einem Tor geschlagen geben. Beinahe hätte Neuzugang Niklas Diederich noch für den „Lucky Punch“ gesorgt, sein Wurf kurz vor Ende des Spiels konnte der Torwart der Gäste allerdings abwehren. „Wenn wir die Leistung aus dem Pokal regelmäßig abrufen können, können wir in der Liga oben mitspielen“, erklärt Wissens Abteilungsleiter Christian Hombach. Gegen Mendig erwartet er eine schwere Partie.

„Mendig hat einen starken Transfer getätigt und sich durch Jugendspieler aus der A-Jugend weiter verstärkt. Als Zwangsabsteiger werden sie uns natürlich nichts schenken. Das wird direkt zu Saisonbeginn ein Gradmesser werden“, blickt Hombach voraus. „Um zu bestehen, müssen wir von der ersten Minute an bei 100 Prozent sein. Das Spiel wird alles andere als einfach werden. Da muss schon viel zusammenkommen, damit wir punkten“, so Hombach.

Von seinem Team erwartet der Abteilungsleiter eine kämpferische Leistung über die vollen 60 Minuten. „Am Anfang der letzten Saison haben wir uns auch schwergetan. Das wollen wir dieses Jahr ändern. Wenn wir einen guten Tag erwischen, können wir auf jeden Fall auch gegen den Favoriten aus Mendig gewinnen. Wir werden alles versuchen und alles reinhauen“, gibt er die Marschroute für das Wochenende vor.

Anpfiff der Begegnung ist am Samstag, 17.30 Uhr, in der Konrad-Adenauer-Sporthalle in Wissen. Zum Saisonauftakt will der SSV seinen Zuschauern eine gute Partie zeigen und den Favoriten aus der Voreifel ärgern. „Wir werden alles geben, dann gucken wir mal, was dabei rumkommt“, so Hombach.