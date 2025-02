Beide Male gegen SF Neustadt Wissener Handballer spielen zwei Mal binnen 72 Stunden 20.02.2025, 15:25 Uhr

i Den Tabellenzweiten des HC Koblenz III stellten sich die Wissener Handballer (gelbe Trikots) mit Bravour in den Weg. Nun wollen sie auch gegen den Tabellenletzten aus Neustadt punkten. Manfred Böhmer. Manfred-Böhmer

Die Handballer des SSV Wissen erwartet am kommenden Wochenende ein Doppelspieltag. Beide Male geht es gegen den Tabellenletzten aus Neustadt.

Freitagabend zu Hause, Sonntagnachmittag auswärts. So lautet die Wochenend-Agenda der Wissener Handballer in der Bezirksoberliga. Der SSV empfängt am kommenden Doppelspieltag zunächst in der heimischen Konrad-Adenauer-Halle die SF Neustadt. Anwurf der Begegnung ist am Freitagabend um 20.

