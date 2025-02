Auswärtsspiel in Rheinbrohl Wissener Handballer mit torreichem Unentschieden 03.02.2025, 15:32 Uhr

i Symbolbild dpa

Für die Männer des SSV Wissen stand das Duell mit dem Tabellennachbarn, der HSG Römerwall II, an. Nach dem Spiel sprachen die Wissener von einem „verlorenen“ Punkt.

In der Handball-Bezirksoberliga endete die Partie zwischen der HSG Römerwall II und dem SSV Wissen mit 31:31 (14:14). Das Spiel in der Römerwalhalle in Rheinbrohl fand zeitgleich mit dem Handball-WM-Finale zwischen Titelträger Dänemark und Kroatien statt.

