Der Tabellenzweite ist zu Gast Wissener Handballer mit schwieriger Heim-Aufgabe 14.02.2025, 10:27 Uhr

i Wird dem SSV fehlen: Wissens Rückraum-Ass Lukas Leidig (am Ball, hier im Derby gegen die DJK Betzdorf) muss gegen den Tabellenzweiten HC Koblenz III berufsbedingt passen. Manfred Böhmer

Die Handballer des SSV Wissen erwartet ein denkbar schwieriges Spiel. Mit dem HC Koblenz III kommt der aktuelle Tabellenzweite in die Konrad-Adenauer-Halle nach Wissen.

In der Bezirksoberliga gehen die Handballer des SSV Wissen am kommenden Samstag als klarer Außenseiter in die Begegnung. In der heimischen Konrad-Adenauer-Halle empfangen die SSV-Männer, welche aktuell auf Rang sechs der Tabelle stehen, den Tabellenzweiten aus Koblenz.

