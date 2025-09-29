Heimsieg gegen DJK Betzdorf
Wissener Handballer entscheiden Derby für sich
Niklas Scholz (in Gelb) steuerte sechs Treffer für seinen SSV Wissen beim Derbysieg gegen die DJK Betzdorf (in Blau) bei.
Manfred Böhmer/balu

Das Lokalderby in der Handball-Bezirksoberliga gewann der SSV Wissen mit 33:26 gegen die DJK Betzdorf. Dabei überraschte das Team von Trainer Andreas Groß durch temporeiche Angriffe, die die Betzdorfer vor Probleme stellten.

Lesezeit 1 Minute
﻿ Das mit Spannung erwartete Derby in der Handball-Bezirksoberliga endete mit einem klaren und ungefährdeten Start-Ziel-Sieg des SSV Wissen über die DJK Betzdorf – die Hausherren setzten sich mit 33:26 (16:12) durch. Die Gastgeber bestätigten damit ihre Heimstärke und ließen von Beginn an keine Zweifel am Sieger der Partie aufkommen.

Ressort und Schlagwörter

Handball Männer RheinlandSport