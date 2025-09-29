Heimsieg gegen DJK Betzdorf Wissener Handballer entscheiden Derby für sich 29.09.2025, 11:29 Uhr

i Niklas Scholz (in Gelb) steuerte sechs Treffer für seinen SSV Wissen beim Derbysieg gegen die DJK Betzdorf (in Blau) bei. Manfred Böhmer/balu

Das Lokalderby in der Handball-Bezirksoberliga gewann der SSV Wissen mit 33:26 gegen die DJK Betzdorf. Dabei überraschte das Team von Trainer Andreas Groß durch temporeiche Angriffe, die die Betzdorfer vor Probleme stellten.

﻿ Das mit Spannung erwartete Derby in der Handball-Bezirksoberliga endete mit einem klaren und ungefährdeten Start-Ziel-Sieg des SSV Wissen über die DJK Betzdorf – die Hausherren setzten sich mit 33:26 (16:12) durch. Die Gastgeber bestätigten damit ihre Heimstärke und ließen von Beginn an keine Zweifel am Sieger der Partie aufkommen.







