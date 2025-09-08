Das Auftaktspiel zur neuen Saison in der Handball-Bezirksoberliga verlor der SSV Wissen denkbar knapp gegen den Favoriten Grün-Weiß Mendig. Dabei hielt das Team von Trainer Andreas Groß über die gesamte Spielzeit stark dagegen.

﻿ Zum Auftakt der neuen Bezirksoberliga-Saison empfingen die Handballer des SSV Wissen in der heimischen Konrad-Adenauer-Halle den Verbandsliga-Absteiger und Titelaspiranten Grün-Weiß Mendig. In einem intensiven Spiel setzte sich der Favorit am Ende knapp mit 27:25 (15:10) durch – doch Wissen verkaufte sich teuer und hinterließ trotz der Niederlage einen starken Eindruck.

Die Gäste aus Mendig starteten mit viel Tempo und Durchschlagskraft, angeführt von ihrem besten Torschützen Kevin Scholl (10 Treffer). Schnell lag der SSV Mitte der ersten Halbzeit mit drei Toren zurück (7:10, 22. Minute). Kurz vor der Pause folgte eine kleine Schwächephase, die Mendig eiskalt ausnutzte und mit 10:15 davonziehen konnte. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Wissen jedoch deutlich verbessert. Angetrieben von den starken Rückraumspielern Lukas Leidig (8/4 Tore), Max Walterschen (7 Tore) und Philipp Hombach, (5/1 Tore), die durch geschickte Anspiele immer wieder den Kreis in Szene zu setzen wusste, kämpfte sich die Mannschaft Tor um Tor heran.

„Wir haben gezeigt, dass wir in dieser Saison mithalten können.“

Andreas Groß, Trainer SSV Wissen

Das Torhütergespann Reifenrath und Kilian steuerte eine glänzende Leistung bei und hielt den SSV mit zahlreichen Paraden im Spiel. In der Schlussphase kam noch einmal richtig Spannung auf: In der 57. Minute verkürzte Walterschen auf 24:25. Doch Mendig bewies Nervenstärke und entschied das Spiel in den letzten Minuten für sich.

„Wir haben zu lange an der ursprünglichen Spielidee festgehalten und nicht frühzeitig genug auf Mendigs variable Deckung reagiert. Auch wenn wir das Spiel knapp verloren haben, können wir mit breiter Brust vom Feld gehen. Wir haben gezeigt, dass wir in dieser Saison mithalten können“, betonte Wissens Trainer Andreas Groß.

SSV Wissen: Kilian, Reifenrath – Scholz (2), Diederich, Brenner, Stahl, Ortmann, T. Walterschen, M. Walterschen (7), Schultheis, Hering (1), Perez Leal (1), Kill, Hombach (5/1), Leidig (8/4), Mosen (1).