Spiel mit eigenem Charakter Wissen will im Lokalduell auf seine Heimstärke bauen 26.09.2025, 12:51 Uhr

i Der SSV Wissen (in Gelb) wird im Heimspiel gegen die DJK Betzdorf (in Blau) auch auf die Fähigkeiten des zuletzt stark aufspielenden Max Walterschen (am Ball) setzen. Manfred Böhmer

Lokalduell in der Handball-Bezirksoberliga: Der SSV Wissen empfängt die DJK Betzdorf. Die Wissener gehen aufgrund des Saisonstarts als Favorit in die Begegnung. Dass in Derbys aber alles passieren kann, wissen beide Trainer.

In der Handball-Bezirksoberliga kommt es am Samstag, 18 Uhr, zum mit Spannung erwarteten Derby zwischen dem SSV Wissen und der DJK Betzdorf. Nach dem Saisonstart beider Teams gehen die Wissener wohl als Favorit in die Partie. Der SSV konnte nach dem knappen Ausscheiden im Rheinlandpokal gegen den Oberligisten TuS Daun an die starke Leistung anknüpfen und musste sich Aufstiegsfavorit GW Mendig nur mit zwei Toren geschlagen geben.







