Bezirksoberligist gegen Oberligist hieß es in der ersten Runde des Handball-Rheinlandpokals. Auf dem Papier waren die Rollen klar verteilt, doch die Wissener zeigten mit einer kämpferischen Leistung, dass sie in der Saison oben mitspielen wollen.

In der ersten Runde des Rheinlandpokals empfing der Bezirksoberligist SSV Wissen den Oberligisten des TuS Daun. Auf dem Papier waren die Rollen klar verteilt, die Zuschauer in der Wissener Konrad-Adenauer-Halle sahen aber einen spannenden und mitreißenden Pokalfight, bei dem das Ergebnis zu jeder Zeit offen war. Nach 60 Minuten unterlag der SSV um Trainer Andreas Groß mit 26:27 (12:14). Ein Ergebnis, das den großen Kampfgeist der Wissener eindrucksvoll widerspiegelte.

Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem Daun früh seine Favoritenrolle untermauerte. Angeführt vom treffsicheren Matthis Otto (10 Tore) setzten sich die Gäste zeitweise auf bis zu vier Treffer ab. Doch Wissen hielt dagegen – auch dank einer überragenden Torhüterleistung vom Gespann Daniel Reifenrath und Jan Kilian, die mit zahlreichen Paraden ihr Team im Spiel hielten. Auf der Gegenseite zeigte aber auch Dauns Keeper, dem zum Ende der Partie noch eine spielentscheidende Rolle zukommen sollte, eine glänzende Vorstellung, entschärfte gleich mehrere freie Würfe und trug so entscheidend zum knappen Sieg bei.

„Das ist ein Mutmacher für die anstehende Bezirksoberliga-Saison.“

Andreas Groß, Trainer SSV Wissen

Nach dem 18:18-Ausgleich (43.) war die Partie völlig offen, ehe Daun sich erneut leicht absetzen konnte. In einer dramatischen Schlussphase brachte Leidig per Siebenmeter sein Team beim 25:26 (58.) noch einmal heran, die letzten anderthalb Minuten sollten dann an Dramatik kaum zu überbieten sein. Erst traf Praeder (7 Tore) zum 25:27 für Daun, zum sicher geglaubten Sieg, den Pablo Perez Leals postwendend mit dem 26:27 beantwortete.

Niklas Diederich hatte mit der Schlusssekunde noch den Ausgleich auf der Hand, Dauns Keeper blieb aber Sieger im Duell mit Wissens Neuzugang. Am Ende feierte der Oberligist den knappen Einzug in die nächste Runde, während die Wissener erhobenen Hauptes vom Feld gingen. „Wir haben bewiesen, dass wir auch höherklassigen Gegnern Paroli bieten können. Das ist ein Mutmacher für die anstehende Bezirksoberliga-Saison“, war Trainer Groß begeistert.