Trotz gutem Betzdorfer Start Wissen kann Derbyerfolg schon früh klarmachen Moritz Hannappel 26.01.2026, 13:37 Uhr

i Zielstrebig in Richtung Tor: Max Walterschen (in Gelb) trug mit sechs Treffern zum klaren Derbyerfolg seines SSV Wissen bei der DJK Betzdorf (vorne in Blau mit Luca Weitz) bei. Manfred Böhmer/balu

Der Liga-Dritte aus Wissen unterstrich in einem intensiven AK-Derby ihre Favoritenrolle. Auch wenn die Gastgeber gut in die Partie fanden, änderte sich das Spiel schnell zu einem einseitigen Spielverlauf.

In einem intensiven AK-Lokalderby in der Handball-Bezirksoberliga setzte sich letztlich der Favorit SSV 95 Wissen souverän bei der DJK Betzdorf durch. Nachdem die Gastgeber eigentlich besser in die Partie fanden, drehten anschließend die Gäste aus der Siegstadt auf und entschieden früh das Spiel zu ihren Gunsten.







