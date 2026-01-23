Das AK-Derby zwischen DJK Betzdorf und dem SSV Wissen verspricht Spannung, auch wenn die Favoritenrolle klar verteilt ist. Als Tabellenvierter kommt der SSV mit drei Siegen in Folge – doch das Schlusslicht gibt sich kämpferisch.
Lesezeit 1 Minute
AK-Derby in der Handball-Bezirksoberliga: Am Sonntag, 17 Uhr, empfängt die DJK Betzdorf in der Molzberghalle in Betzdorf-Kirchen den SSV Wissen. Die Gäste gehen dabei als Tabellenvierter beim Liga-Schlusslicht als Favoriten ins Spiel. Auch das Hinspiel konnte der SSV für sich entscheiden.