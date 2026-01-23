SSV befindet sich im Aufwind Wissen ist im Derby bei der DJK Betzdorf favorisiert Moritz Hannappel 23.01.2026, 11:43 Uhr

i Wissens Niklas Diederich (am Ball) erzielte im Hinspiel im Siegderby fünf Treffer. Auch im vergangenen Spiel war er viermal erfolgreich. Kann Mathis Weitz im Betzdorfer Tor (verdeckt in Grün) seine Gegenüber zur Verzweiflung bringen? Manfred Böhmer/balu

Das AK-Derby zwischen DJK Betzdorf und dem SSV Wissen verspricht Spannung, auch wenn die Favoritenrolle klar verteilt ist. Als Tabellenvierter kommt der SSV mit drei Siegen in Folge – doch das Schlusslicht gibt sich kämpferisch.

AK-Derby in der Handball-Bezirksoberliga: Am Sonntag, 17 Uhr, empfängt die DJK Betzdorf in der Molzberghalle in Betzdorf-Kirchen den SSV Wissen. Die Gäste gehen dabei als Tabellenvierter beim Liga-Schlusslicht als Favoriten ins Spiel. Auch das Hinspiel konnte der SSV für sich entscheiden.







