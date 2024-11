SSV-Frauen sind geschlagen Wissen findet keine Mittel gegen Wäller Defensive 18.11.2024, 14:09 Uhr

i Ines Brück (am Ball) hat es schwer gegen die kompakte Defensive der HSG Westerwald. Die Wissenerin war zusammen mit Katja Nassen (jeweils fünf Treffer) beste Werferin im SSV-Team. Manfred Böhmer

Die Bezirksoberliga-Handballerinnen des SSV Wissen hatten es schwer gegen eine stabile Defensive der HSG Westerwald.

In einem intensiven Handballspiel der Bezirksoberliga der Frauen musste sich der SSV Wissen gegen die HSG Westerwald letztlich geschlagen geben. Das Team des Trainerduos Thomas Schmidt und Diana Groß unterlag 19:27 (10:15).Der SSV trat mit einer gut besetzten Auswechselbank an und hoffte, an die starken Leistungen und den Erfolg des vorherigen Heimspiels, als man Schlusslicht Bassenheim II klar besiegte, anzuknüpfen.

