Betzdorfer Negativrekord Wissen behält nach hektischer Anfangsphase die Ruhe Moritz Hannappel 02.02.2026, 13:45 Uhr

i Niklas Diederich (am Ball) sorgte mit drei Treffern in der Anfangsphase dafür, dass sein SSV Wissen im Spiel blieb und nach und nach mehr Spielkontrolle beim Heimsieg übernehmen konnte. Manfred Böhmer/balu

Nach der Hektik zu Beginn wurde der SSV Wissen seiner Favoritenrolle gerecht. Ebenfalls wenig überraschend war die erneute Niederlage der DJK Betzdorf. Dabei sorgten sie allerdings für einen Negativrekord. Es soll dieses Jahr einfach nich s

Gewohntes Bild für die beiden AK-Vertreter in der Handball-Bezirksoberliga der Männer: Wissen kann die eigene Ungeschlagenserie mit einer reifen Leistung weiter ausbauen, personell gebeutelte Betzdorfer müssen dagegen die nächste Niederlage einstecken.







Artikel teilen

Artikel teilen