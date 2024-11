HSG reist zum HC Koblenz 2 Wird Harz für Römerwall zum Stolperstein? Tim Hammer 15.11.2024, 00:00 Uhr

i Symbolbild dpa

Sieben Siege hat die HSG Römerwall bislang in der Handball-Verbandsliga Ost eingefahren. Ob beim HC Koblenz der achte dazukommt, hängt auch davon ab, ob sich die Mannschaft von Tim Binnes auf die besonderen Gegebenheiten einstellen kann.

Die Verbandsliga-Handballer der HSG Römerwall gastieren am Samstagabend (19 Uhr) beim HC Koblenz II in der Halle der Julius-Wegeler-Schule. „Ich denke, wir treffen in Koblenz auf eine ähnlich starke Mannschaft wie wir“, schätzt HSG-Spielertrainer Tim Binnes den Gegner ein.

