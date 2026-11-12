Trainer Hürter hat einen Plan
Wie Welling den Tabellenzweiten ausbremsen möchte
Nach der knappen Niederlage gegen Tabellenführer Wittlich sind Nele Mintgen (am Ball) und der TV Welling nun beim Zweiten in Mar
Nach der knappen Niederlage gegen Tabellenführer Wittlich sind Nele Mintgen (am Ball) und der TV Welling nun beim Zweiten in Marpingen gefordert.
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Im Handball-Regionalligaduell fordert TV Welling den Tabellenzweiten Marpingen-Alsweiler heraus. Nach der knappen Niederlage gegen Wittlich hofft der Außenseiter auf taktische Finesse und eine Überraschung.

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In der Handball-Regionalliga der Frauen stellt sich der Aufsteiger TV Welling am 8. Spieltag bei den „Moskitos“ Marpingen-Alsweiler zum zweiten Mal in Folge der Prüfung, gegen ein Spitzenteam zu bestehen. Was die Aufgabe am Samstag um 18 Uhr in Marpingen gegenüber dem starken 28:30 gegen Tabellenführer Wittlich so schwer macht, ist klar.
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