Trainer Hürter hat einen Plan Wie Welling den Tabellenzweiten ausbremsen möchte Harry Traubenkraut 12.11.2026, 09:00 Uhr

i Nach der knappen Niederlage gegen Tabellenführer Wittlich sind Nele Mintgen (am Ball) und der TV Welling nun beim Zweiten in Marpingen gefordert. HetPix

Im Handball-Regionalligaduell fordert TV Welling den Tabellenzweiten Marpingen-Alsweiler heraus. Nach der knappen Niederlage gegen Wittlich hofft der Außenseiter auf taktische Finesse und eine Überraschung.

In der Handball-Regionalliga der Frauen stellt sich der Aufsteiger TV Welling am 8. Spieltag bei den „Moskitos“ Marpingen-Alsweiler zum zweiten Mal in Folge der Prüfung, gegen ein Spitzenteam zu bestehen. Was die Aufgabe am Samstag um 18 Uhr in Marpingen gegenüber dem starken 28:30 gegen Tabellenführer Wittlich so schwer macht, ist klar.







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