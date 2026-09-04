Mit einer Woche Verspätung (Spielverlegung gegen Bingen auf 21. November) geht es auch für die HSG Kastellaun/Simmern in der Regionalliga los mit dem Heimspiel gegen Mundenheim. Die Hunsrücker müssen womöglich lange auf ihren Torjäger verzichten.
Lesezeit 3 Minuten
Jetzt legt auch die HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Regionalliga Südwest los: Am zweiten Spieltag der 14-köpfigen vierthöchsten deutschen Spielklasse begrüßen die Hunsrücker in ihrer „neuen“ Heimstätte Simmern am Sonntag um 18 Uhr die VTV Mundenheim aus Ludwigshafen.