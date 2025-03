Wie haben Kastellaunerinnen Derbypleite verkraftet?

In der Oberliga der Frauen geht es dem Saisonende zu, noch vier Spieltage stehen für das Regionsduo Kastellaun und Hunsrück II an.

19. und viertletzter Spieltag in der Handball-Oberliga der Frauen: Die HSG Kastellaun/Simmern (3.) und die HSG Hunsrück II (9.) müssen am Samstag auswärts ran.

Sportfreunde Neustadt – HSG Hunsrück II (Sa., 17 Uhr). Nach dem mehr als überraschenden 24:20-Derbysieg vor zwei Wochen beim Dritten Kastellaun will die Irmenach/Gösenrother Reserve die Euphorie in die restlichen vier Saisonspiele mitnehmen. Neustadt steht als Zehnter (Drittletzter) einen Platz, aber drei Punkte hinter Hunsrück II. Auch in den ausstehenden Partien gegen Bad Ems (Vorletzter), in Schweich (Achter) und gegen Daun (Schlusslicht) kann das Team von Florian Hübner noch einiges für sein Punktekonto machen und bis auf Rang sieben im Endklassement klettern.

TV Engers – HSG Kastellaun/Simmern (Sa., 17.30 Uhr). Auch hier stellt sich die Frage, wie Kastellaun die Derbypleite verkraftet hat. Mit einem Erfolg beim Vierten Engers (22:12 Punkte) würde die HSG (28:8 Punkte) den dritten Rang dingfest machen.