Meisterleistung des Ehrenamts Wie der TV Bad Ems das Final Four des HVR gestemmt hat Stefan Nink

Svenja Wolf 16.04.2026, 12:46 Uhr

i Sportlich setzten sich die Handballer der HSG Kastellaun/Simmern beim Final Four in der Silberauhalle durch. Aber auch die Gastgeber des TV Bad Ems konnten nach ihrer Meisterleistung zufrieden sein. René Weiss

Wie organisiert ein Verein wie der TV Bad Ems das wichtigste Turnier des HV Rheinland? Wir durften hinter die Kulissen blicken und haben die Organisatoren des „Final Four“ mit der Kamera begleitet. Eine Meisterleistung des Ehrenamts im Video.

Knapp zwei Wochen liegt das Final-Four-Turnier des Handballverbandes Rheinland nun zurück. Das Ergebnis ist bekannt: Die HSG Kastellaun/Simmern konnte sich nach drei Finalniederlagen endlich den Pokal sichern. Gastgeber TV Bad Ems unterlag mit 24:26 – und war zum ersten Mal Ausrichter des Turniers.







Artikel teilen

Artikel teilen