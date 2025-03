Vorletzter Spieltag in der Handball-Oberliga: Rhein-Nette und auch Bendorf müssen absteigen, wenn Meister HSG Hunsrück nicht per Aufstiegsrunde den Sprung in die Regionalliga packt. Aber zuerst steht für die Irmenach/Gösenrother noch das Derby an.

Auch wenn es um nix mehr geht, das Derby in der Handball-Oberliga zwischen der HSG Kastellaun/Simmern II und der HSG Hunsrück ist natürlich Prestigesache. Die Begegnung des vorletzten Spieltags wird am Samstag um 19.30 Uhr in Simmern angepfiffen.

Der Tabellenneunte Kastellaun II (14:25 Punkte) hat die Rettung und damit ein weiteres Jahr in der Oberliga sicher. Der Gast aus Irmenach und Gösenroth (38:2 Punkte) ist seit dem vergangenen Spieltag Meister und will sich im Derby keine Blöße geben. „Wir sind der Favorit und wollen die Punkte mitnehmen“, sagt Gäste-Trainer Florin Nicolae, dem allerdings Luca Schneider, Jona Fink und Phil Schmidt ausfallen: „Wir haben seit Wochen ein Problem mit Verletzungen und somit mit einem kleinen Kader.“

Hinspiel in Sohren ging knapp an die HSG Hunsrück

Nicolae hofft auf Besserung, denn der Saisonhöhepunkt mit der Aufstiegsrunde steht noch Anfang Mai an: Am 1. Mai geht es zu Rheinhessenmeister Osthofen, am 3. Mai kommt Pfalzmeister Dudenhofen/Schifferstadt in den Hunsrück, ehe es zum Abschluss am 10. Mai daheim gegen den Fast-Saarlandmeister Völklingen (benötigt noch zwei Siege bei drei Punkten Vorsprung). Zwei der vier Meister steigen in die 4. Liga auf.

Das Derby in Simmern dient dafür als gute Vorbereitung. Die Gastgeber sind jedenfalls heiß auf den Meister. „Das ist immer ein besonderes Spiel“, sagt HSG-Spielertrainer Max Wetstein, der durchaus an eine Überraschung glaubt: „Im Hinspiel haben wir lange Paroli geboten. Das wollen wir jetzt wiederholen, vielleicht springen am Ende Punkte heraus.“ Das Hinspiel in Sohren gewann die HSG Hunsrück mit 31:28. Nach 35 Minuten hatte Kastellaun II noch mit 19:16 geführt.

Wieder Duell der drei Kaltenmorgen-Brüder

Damals kam es zu einem besonderen Brüderduell: Luke Kaltenmorgen stand bei Hunsrück im Tor, Leon Kaltenmorgen bei Kastellaun II zwischen den Pfosten – und im Feld bei Kastellaun II spielte mit Michel der Älteste der drei Horbrucher Brüder. Wegen Schulterproblemen musste das Rückraum-Ass zuletzt aber passen. Für das Derby dürfte er aber rechtzeitig fit sein.