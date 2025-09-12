Nach den beiden Auftaktniederlagen sind die Vorzeichen für den SSV Wissen und die DJK Betzdorf nicht gerade optimal. Als Außenseiter wollen sie aber dagegen halten und überraschen.

Handball Mülheim-Urmitz III – SSV Wissen (Sa., 17 Uhr, in Urmitz). Geht es nach SSV-Trainer Andreas Groß, wird das Spiel in Urmitz eine „echte Standortbestimmung“. Die Gastgeber gehen als Absteiger aus der Verbandsliga als Favoriten in die Partie. Dies unterstützt auch das Auftaktremis (32:32) beim TV Bassenheim, bei dem HBMU III einen 10:16-Pausenrückstand wettmachte.

Nun fallen bei den Siegstädtern auch noch etablierte Kräfte wie unter anderem Lukas Leidig, Pablo Perez Leal und Wladimir Tomm aufgrund von Krankheiten oder Urlauben aus. „Das macht unsere Aufgabe nicht einfacher. Für uns wird es darum gehen, über eine kompakte Abwehr, Tempospiel und Disziplin im Angriff ins Spiel zu finden“, findet Groß.

Die Auftritte im Pokal gegen Daun und gegen Absteiger Mendig geben Groß und Co. die nötige Zuversicht, um auch in Urmitz bestehen zu können. „Die Vorzeichen sind nicht optimal, aber wir haben zuletzt gesehen, was in uns steckt.“

Grün-Weiß Mendig – DJK Betzdorf (Sa., 19.30 Uhr). Bei der DJK bleibt die große Frage: Wer steht in Mendig im Tor? „Wir müssen mal wieder Mathis Weitz ersetzen“, bereitet das Torwartproblem nicht nur Trainer Ulrich Groß Kopfzerbrechen. Theoretisch gäbe es Alternativen, wie zum Beispiel Luca Weitz oder Jonas Köhler. „Wie das in der Praxis aussieht, müssen wir dann sehen“, sagt der Trainer, der es aber etwas mit Humor nehmen kann: „Für die Mannschaft die schlechteste Alternative wäre, wenn ich im Tor stehen würde.“

Gegner Mendig ist im Zuge der Spielklassenreform in die Bezirksoberliga „gerutscht“. Einen Spieler gelte es besonders zu bewachen: Neuzugang Kevin Scholl. „Ein guter Linkshänder, der auch derjenihge war, warum sie in Wissen gewonnen haben“, teilt Groß seine Erkenntnisse aus dem ersten Spieltag. Dort traf Scholl zehn Mal ins Schwarze. „Es wird also darauf ankommen, dass wir ihn mit unserem Deckungssystem aus dem Spiel nehmen.“

Im eigenen Spiel soll „die Fehelerquote heruntergefahren“ werden. Im Spiel gegen die „abgezockten Routiniers“ von Bad Ems II haben die eigenen Fehler zu den Gegentoren geführt. „Solange wir fehlerfrei spielen, können wir mit jedem mithalten“, so Groß, der mit einem „stabilen Abwehrsystem“ auf einen Erfolg schielt.