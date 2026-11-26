Grippe-Welle in Vallendar Wer steht am Samstag im Tor des HVV? Tim Hammer 26.11.2026, 13:29 Uhr

i Auch Vallendars Leistungsträger Torben Waldgenbach (am Ball) erwischte unter der Woche eine Erkältung. Wolfgang Heil

Der HV Vallendar hat es als Aufsteiger nicht leicht, Verletzungen und Erkältungen erschweren die Aufgabe für das Team von Veit Waldgenbach zusätzlich. Am Samstag wartet in Hessen die nächste Herkules-Aufgabe.

Am Samstag (19.30 Uhr) geht es für die Handballer des HV Vallendar in der 3. Liga Süd-West weiter mit einem Auswärtsspiel gegen die HSG Rodgau Nieder-Roden. Erneut wird der HVV die krasse Außenseiterrolle einnehmen. „Das ist ein Spiel, in dem Punkte wirklich einfach nur Bonus wären“, erklärt HVV-Trainer Veit Waldgenbach.







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