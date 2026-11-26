Der HV Vallendar hat es als Aufsteiger nicht leicht, Verletzungen und Erkältungen erschweren die Aufgabe für das Team von Veit Waldgenbach zusätzlich. Am Samstag wartet in Hessen die nächste Herkules-Aufgabe.
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Am Samstag (19.30 Uhr) geht es für die Handballer des HV Vallendar in der 3. Liga Süd-West weiter mit einem Auswärtsspiel gegen die HSG Rodgau Nieder-Roden. Erneut wird der HVV die krasse Außenseiterrolle einnehmen. „Das ist ein Spiel, in dem Punkte wirklich einfach nur Bonus wären“, erklärt HVV-Trainer Veit Waldgenbach.