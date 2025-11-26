Derby steigt am Freitagabend Wenn Vallendar eine Tür aufmacht, geht Mülheim durch Lutz Klattenberg 26.11.2025, 14:03 Uhr

i Proppenvoll ist die Halle, wenn die Handballer aus Vallendar (am Ball Jan Waldgenbach) und Mülheim-Urmitz aufeinandertreffen. Am Freitag in der Philipp-Heift-Halle ist es wieder so weit. Wolfgang Heil

Auch wenn die Vallendarer Handballer das Derby gegen die Mülheimer in den vergangenen Jahren zuletzt klar für sich entschieden, blicken die Fans der Region mit Spannung auf den Freitag, wenn HB und HVV in der Philipp-Heit-Halle aufeinandertreffen.

Erst waren es 8 Tore, dann 10, 11 und zuletzt 14 Tore – in den vergangenen vier Derbys in der Handball-Regionalliga Südwest wurde die Differenz zwischen HB Mülheim-Urmitz und dem jeweils siegreichen HV Vallendar stets größer. Der HVV arbeitet nach zwei Vizemeisterschaften auch in dieser Spielzeit am Aufstieg in die 3.







Artikel teilen

Artikel teilen