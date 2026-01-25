Es gab einige Baustellen, die die HSG Nahe-Glan in Budenheim beschäftigten. Und so endete nach acht unbesiegten Spielen die starke Serie der Kirner und Meisenheimer.
Die Chance, auf den dritten Tabellenplatz der Handball-Verbandsliga zu klettern, hat die HSG Nahe-Glan nicht genutzt. Bei den SF Budenheim II konnte sie nicht an die Derby-Leistung anknüpfen und unterlag mit 28:33 (13:18). Für die HSG ist die Niederlage auch mit Blick auf die nächste Saison ärgerlich, wenn die eingleisige Verbandsliga kommt.