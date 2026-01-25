Serie der HSG Nahe-Glan endet Wenig Personal, viele Fehler und der Kräfteverschleiß Tina Paare 25.01.2026, 12:01 Uhr

i Mit zehn Buden war Michel Heimbrodt der treffsicherste Spieler der HSG Nahe-Glan. Die Niederlage in Budenheim konnte er aber nicht verhindern. Klaus Castor

Es gab einige Baustellen, die die HSG Nahe-Glan in Budenheim beschäftigten. Und so endete nach acht unbesiegten Spielen die starke Serie der Kirner und Meisenheimer.

Die Chance, auf den dritten Tabellenplatz der Handball-Verbandsliga zu klettern, hat die HSG Nahe-Glan nicht genutzt. Bei den SF Budenheim II konnte sie nicht an die Derby-Leistung anknüpfen und unterlag mit 28:33 (13:18). Für die HSG ist die Niederlage auch mit Blick auf die nächste Saison ärgerlich, wenn die eingleisige Verbandsliga kommt.







