TVW besiegt HSG Hunsrück II 
Wellings Frauen sind nicht aufzuhalten
Weiberns Torhüterin Hannah Caspers und ihr Team zeigten in Trier eine gute Leistung, zum Sieg reichte es für den TuS aber nicht.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der Handball-Oberliga überzeugen Wellings Frauen mit einem klaren 38:18-Sieg und verteidigen die Spitze. Weibern trotz Niederlage mit starkem Teamgeist. 

In der Handball-Oberliga haben die Frauen des TV Welling ihre Tabellenführung ohne Mühen verteidigt. Auch der TuS Weibern konnte trotz neuerlicher Niederlage zufrieden sein. DJK MJC Trier – TuS Weibern 34:31 (17:10)Weiberns Trainer Egon Schumacher fand trotz der Niederlage lobende Worte für sein Team, vor allem was Moral und mannschaftliche Geschlossenheit betraf.

