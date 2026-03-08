In der Handball-Oberliga überzeugen Wellings Frauen mit einem klaren 38:18-Sieg und verteidigen die Spitze. Weibern trotz Niederlage mit starkem Teamgeist.
Lesezeit 1 Minute
In der Handball-Oberliga haben die Frauen des TV Welling ihre Tabellenführung ohne Mühen verteidigt. Auch der TuS Weibern konnte trotz neuerlicher Niederlage zufrieden sein. DJK MJC Trier – TuS Weibern 34:31 (17:10)Weiberns Trainer Egon Schumacher fand trotz der Niederlage lobende Worte für sein Team, vor allem was Moral und mannschaftliche Geschlossenheit betraf.