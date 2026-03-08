In der Handball-Oberliga überzeugen Wellings Frauen mit einem klaren 38:18-Sieg und verteidigen die Spitze. Weibern trotz Niederlage mit starkem Teamgeist.

In der Handball-Oberliga haben die Frauen des TV Welling ihre Tabellenführung ohne Mühen verteidigt. Auch der TuS Weibern konnte trotz neuerlicher Niederlage zufrieden sein.

Weiberns Trainer Egon Schumacher fand trotz der Niederlage lobende Worte für sein Team, vor allem was Moral und mannschaftliche Geschlossenheit betraf.