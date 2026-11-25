TVW empfängt FSG Oberthal Wellingerinnen sinnen im Aufsteigerduell auf Revanche Harry Traubenkraut 25.11.2026, 16:18 Uhr

i Symbolbild dpa

Die Handballerinnen des TV Welling stehen vor einem wichtigen Heimspiel in der Regionalliga. Ein Sieg gegen die FSG Oberthal/Hirstein könnte entscheidende Punkte gegen den Abstieg sichern. Verletzungssorgen trüben die Vorfreude.

Drei Heimspiele in Serie haben die Frauen des TV Welling als Trumpfkarten im Kampf um den Ligaverbleib in der Handball-Regionalliga in der Hand. Nachdem sie den Auftakt dieses Triple bereits erfolgreich gegen die Südpfalz Tiger absolviert haben, soll nun auch das Spiel gegen die FSG Oberthal/Hirstein (Samstag, 18 Uhr) weiteren Ertrag bringen.







Artikel teilen

Artikel teilen