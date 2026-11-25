Die Handballerinnen des TV Welling stehen vor einem wichtigen Heimspiel in der Regionalliga. Ein Sieg gegen die FSG Oberthal/Hirstein könnte entscheidende Punkte gegen den Abstieg sichern. Verletzungssorgen trüben die Vorfreude.
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Drei Heimspiele in Serie haben die Frauen des TV Welling als Trumpfkarten im Kampf um den Ligaverbleib in der Handball-Regionalliga in der Hand. Nachdem sie den Auftakt dieses Triple bereits erfolgreich gegen die Südpfalz Tiger absolviert haben, soll nun auch das Spiel gegen die FSG Oberthal/Hirstein (Samstag, 18 Uhr) weiteren Ertrag bringen.