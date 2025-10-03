Weibern ohne Hoffnung Wellingerinnen haben extra ohne Harz trainiert Harry Traubenkraut 03.10.2025, 08:07 Uhr

i Jubeln wollen am Wochenende auch die Handballerinnen des TV Welling, die allerdings eine schwierige Auswärtsaufgabe in Trier vor sich haben. HetPix Fotodesign. HetPix

In der Handball-Oberliga der Frauen geht es für Welling und Weibern mit Auswärtsspielen weiter. Während der TVW in Trier schon etwas unter Druck steht, hat sich der TuS im Hunsrück schon im Vorfeld mit einer Niederlage angefreundet.

Auf die Handballerinnen des TV Welling und des TuS Weibern warten in der Oberliga Rheinland Auswärtsaufgaben, die es in sich haben. Denn beide Klubs treten bei Spitzenteams an.DJK MJC Trier – TV Welling (Sa., 15 Uhr)Nach vielen Jahren, in denen Trier eher im unteren Tabellenmittelfeld rumdümpelte, scheint der neue Trainer Ralph Vogel dem Team frisches Leben eingehaucht zu haben.







