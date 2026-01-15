Weibern gegen Neustadt
Wellingerinnen fahren zum Spitzenspiel nach Kastellaun
Im Hinspiel gab es für die Wellinger Handballerinnen (rote Trikots) gegen die HSG Kastellaun/Simmern kaum ein Durchkommen und eine klare 21:27-Niederlage. Nun gastieren die TVW-Frauen im Hunsrück und sinnen auf Revanche.
Handball-Oberliga: Welling fordert den ungeschlagenen Spitzenreiter Kastellaun heraus. Derweil steht für die Frauen des TuS Weibern ein Heimspiel auf dem Programm.

In der Handball-Oberliga der Frauen steht diesmal ein Spiel besonders im Fokus, nämlich das des TV Welling in Kastellaun. Aber auch der TuS Weibern hat eine reizvolle Aufgabe. TuS Weibern – SF Neustadt (Sa., 17.15 Uhr)Das Team von Egon Schumacher (8:16 Punkte) empfängt den Tabellennachbarn (9:15) und will durch den vierten Heimsieg an Neustadt vobeiziehen.

