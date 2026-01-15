Handball-Oberliga: Welling fordert den ungeschlagenen Spitzenreiter Kastellaun heraus. Derweil steht für die Frauen des TuS Weibern ein Heimspiel auf dem Programm.
In der Handball-Oberliga der Frauen steht diesmal ein Spiel besonders im Fokus, nämlich das des TV Welling in Kastellaun. Aber auch der TuS Weibern hat eine reizvolle Aufgabe. TuS Weibern – SF Neustadt (Sa., 17.15 Uhr)Das Team von Egon Schumacher (8:16 Punkte) empfängt den Tabellennachbarn (9:15) und will durch den vierten Heimsieg an Neustadt vobeiziehen.