Handball-Oberliga: Welling fordert den ungeschlagenen Spitzenreiter Kastellaun heraus. Derweil steht für die Frauen des TuS Weibern ein Heimspiel auf dem Programm.

In der Handball-Oberliga der Frauen steht diesmal ein Spiel besonders im Fokus, nämlich das des TV Welling in Kastellaun. Aber auch der TuS Weibern hat eine reizvolle Aufgabe.

Das Team von Egon Schumacher (8:16 Punkte) empfängt den Tabellennachbarn (9:15) und will durch den vierten Heimsieg an Neustadt vobeiziehen.