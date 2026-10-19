Lob von Trainer Lukas Hürter Wellingerinnen erkämpfen sich ersten Auswärtspunkt Harry Traubenkraut 19.10.2026, 11:59 Uhr

i Wellings Torhüterin Jacqueline Ungefug präsentierte sich beim Unentschieden bei der HSG Dudenhofen/Schifferstadt in Topform. HetPix

In einem dramatischen Handball-Krimi holt sich der TV Welling in der Regionalliga einen hart erkämpften Auswärtspunkt. Trotz Rückständen, grandioser Abwehraktionen und in Unterzahl beeindruckte vor allem Torfrau Jacky Ungefug.

Die Handballerinnen des TV Welling haben in ihrem dritten Auswärtsspiel in der Regionalliga beim 23:23 (11:7) bei der HSG Dudenhofen/Schifferstadt den ersten Auswärtspunkt der Saison geholt. Wellings Trainer Lukas Hürter war anschließend zwar mit der Angriffsleistung unzufrieden, dafür aber hatte er für die Abwehrarbeit und die Moral des Teams ein Riesenlob übrig.







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