Während die Handballerinnen des TV Welling auch in dieser Saison in der Oberliga oben mitspielen wollen, geht es für Neuling TuS Weibern erst einmal um den Klassenverbleib.

Im Spieljahr 2025/26 gibt es künftig eine Parallele zwischen der Frauen- und Männer-Handball-Oberliga, denn aus unserem Verbreitungsgebiet gehen in beiden Ligen im TV Welling und im TuS Weibern die gleichen Vereine an den Start. Möglich macht dies der Aufstieg der Weiberner Handballerinnen, die nach einigen Jahren in das Oberhaus des Handballverbandes Rheinland zurückkehren.

Bei Welling gibt es im Kader viel Bewegung

TV Welling: Zweimal Rheinlandmeister, zuletzt dann Vizemeister. Mit dieser starken Bilanz werden die Wellinger Schützlinge von Trainer Lukas Hürter am Samstagabend ab 20 Uhr bei der HSG Wittlich II in die neue Saison gehen und dann als langjähriges Spitzenteam fast schon zwangsläufig erneut zum engsten Favoritenkreis auf den Titelgewinn gehören. Dies auch, weil die Maifelderinnen über eine gut eingespielte Mannschaft verfügen und sowohl qualitativ als auch quantitativ sehr gut aufgestellt sind.

In den Kader kam laut Trainer Hürter „aber dennoch einiges an Bewegung“. So gilt in Sachen Zugänge: „Annalena Adams ist nach ihrem Studium in Köln nun wieder zurück in der Region und damit erneut im Team. Außerdem verstärkt uns Maja Kohlenbeck. Sie trainiert schon seit Januar bei uns mit und hatte ja zuletzt in der aufgelösten Bassenheimer Mannschaft gespielt. Außerdem kehrt mit Maren Monschauer, Anna Müller und Michelle Schweitzer ein Trio aus einer einjährigen Pause zurück, und wir werden weiterhin A- und B-Jugendspielerinnen integrieren“.

„Der Start hat es direkt in sich. Mit Wittlich II und dann Kastellaun zu Hause treffen wir auf Teams, die ich weit vorne sehe. Wir werden sofort gefordert sein, denn wir wollen definitiv wieder um die Meisterschaft mitspielen.“

Wellings Trainer Lukas Hürter

Abgänge sind berufs- sowie studienbedingt Laetizia Rickert, Jana Wagner und Leni Schlich. „Was die Vorbereitung betrifft, mussten wir uns wegen Verlegung eines neuen Hallenbodens im Juli Alternativen suchen, und so standen das Fitnessstudio und Laufeinheiten auf dem Programm“, verrät Hürter, der nach vier Wochen Hallentraining nun auf den Saisonstart blickt. „Der Start hat es direkt in sich. Mit Wittlich II und dann Kastellaun zu Hause treffen wir auf Teams, die ich weit vorne sehe. Wir werden sofort gefordert sein, denn wir wollen definitiv wieder um die Meisterschaft mitspielen.

Wie lange hält die Weiberner Erfolgsserie?

TuS Weibern: Ganz anders stellt sich die Situation beim Neuling aus Weibern dar. Mit 32:4 Punkten hat das Team von Trainer Egon Schumacher zwar eine sehr starke Saison gespielt und sich den Titel des Bezirksoberligameisters sehr souverän gesichert. Doch die Erfolgsserie seit Anfang November 2024 mit 14 Siegen in Folge steht vom ersten Oberligaspiel gegen Bad Ems (Samstag, 17.15 Uhr) an auf dem Prüfstand. Dessen ist sich nicht nur Schumacher bewusst, sondern alle im Verein.

„Die Oberliga ist natürlich ein ganz anderes Kaliber als unsere bisherige Spielklasse. Wir stürzen uns aber mit Elan in dieses Abenteuer.“

Egon Schumacher, Trainer des TuS Weibern

„Die Oberliga ist natürlich ein ganz anderes Kaliber als unsere bisherige Spielklasse. Wir stürzen uns aber mit Elan in dieses Abenteuer“, betont Weiberns Trainer, der hierbei einige Herausforderungen zu bewältigen hat. „Der Kader ist mit insgesamt zwölf Spielerinnen etwas dünn besetzt. Aber wir haben uns insgesamt elf Wochen intensiv vorbereitet, dabei in Phase eins den Schwerpunkt auf Ausdauer, Kraft und Athletik gelegt, ehe wir seit fünf Wochen viel mit dem Ball machen. Leider konnten wir nur ein Testspiel gegen Welling sowie das Pokalspiel in Gerolstein absolvieren. Hier haben wir trotz müder Beine nach einem intensiven Trainingslager an dem Wochenende 28:25 gewonnen.“

Was das Personal selbst betrifft, muss Schumacher künftig auf Jule Rausch, Laura Durben und Carla Mund verzichten – und auch Jana Becker legt eine Pause ein. Einziger echter Neuzugang ist laut Schumacher „mit der 18-jährigen Geraldine Bermel aus Bassenheim ein echtes Jungtalent. Zudem freuen wir uns, dass Paulina Walsdorf nach einem Verletzungsjahr ihr Comeback gibt.“ Weiberns Partie gegen Bad Ems dürfte gleich eine gute Standortbestimmung werden, denn die Lahntalerinnen entkamen vergangene Saison mit 4:40 Punkten als Vorletzter dem Abstieg nur hauchdünn.