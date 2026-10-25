TVW überraschend stark Wellinger Frauen überrennen die HSG Hunsrück Harry Traubenkraut 25.10.2026, 11:33 Uhr

i Vorbei an der Hunsrücker Abwehr und den Ball auch vorbei an HSG-Torhüterin Rebekka Schmitz (links) geworfen: Wellings Maya Kohlenbeck (vorn in der Mitte im roten Trikot) war mit sechs Toren beste Schützin beim 31:23-Sieg. HetPix

Der TV Welling überrascht in der Regionalliga: 31:23-Sieg im Derby gegen HSG Hunsrück. Mit diesem Ausgang hatte im Vorfeld niemand gerechnet.

Die Handballerinnen des TV Welling haben in der Regionalliga für eine Überraschung gesorgt, denn der Aufsteiger hat das rheinländische Derby gegen die HSG Hunsrück zu Hause vor 100 Zuschauern in der Nettetalhalle mit 31:23 (14:9) gewonnen. Hatten die Hunsrückerinnen zu Saisonbeginn Meisterschaftskandidat HSG Wittlich mit 25:24 besiegt und damit für die bisher einzige Niederlage des Tabellenführers aus Wittlich gesorgt, haben sie nun, nach ...







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