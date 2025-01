TVW fährt in den Hunsrück Wellinger Frauen sind nicht mehr verunsichert Harry Traubenkraut 30.01.2025, 11:53 Uhr

i Leonie Lara Koch (am Ball) im Anflug - für die Wellinger Frauen läuft es in diesem Jahr bislang hervorragend, so soll es auch im Hunsrück weitergehen. HetPix Fotodesign. HetPix

Gut angefangen hat das Jahr für die Handballerinnen des TV Welling. Ob die TVW-Frauen auch im Hunsrück mit ihrer Erfolgsserie weitermachen und den klaren Hinspielerfolg wiederholen?

Die Oberligahandballerinnen des TV Welling haben vor ihrem Auswärtsspiel bei der HSG Hunsrück II am Samstag ab 15.30 Uhr in der Kleinicher Hirtenfeldhalle zuletzt drei Erfolgserlebnisse in Pokal und Meisterschaft eingefahren. Damit scheint das Zwischentief, in dem es für die Schützlinge von Lukas Hürter Ende des vergangenen Jahres die einzigen drei Niederlagen der Saison setzte, überwunden zu sein.

