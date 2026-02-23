In der Handball-Oberliga überraschte Welling mit einem 38:13-Kantersieg in Engers. Derweil war der Auftritt von Weibern in Daun enttäuschend.

In der Handball-Oberliga haben sich die Frauen des TV Welling im positiven Sinne selbst verblüfft, während der TuS Weibern über sich selbst enttäuscht war.

Zwar konnte Aufsteiger Weibern seit dem einzigen Auswärtssieg am zweiten Spieltag in der Fremde nicht mehr punkten, dennoch war die Niederlage in Daun vor allem in dieser Höhe nicht zu erwarten.