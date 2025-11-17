TVW besiegt Schlusslicht klar Wellinger Frauen jubeln, Weibern geht leer aus Harry Traubenkraut 17.11.2025, 11:56 Uhr

i Kaum ein Durchkommen gab es für Sina Schäfer (am Ball) und den TuS Weibern im Oberligaduell beim TV Engers. Die Neuwiederinnen gewannen klar mit 31:19. Jörg Niebergall

Mit dem klaren Sieg gegen Schlusslicht TV Bad Ems haben die Wellinger Handballerinnen den dritten Platz in der Oberliga untermauert. Der auf Platz vier stehende TV Engers ließ derweil dem TuS Weibern keine Chance.

In der Handball-Oberliga haben die Frauen des Welling zu Hause gegen Bad Ems einen klaren Sieg erzielt. Derweil musste sich der TuS Weibern beim TV Engers klar geschlagen geben.TV Welling – TV Bad Ems 32:11 (17:5)TVW-Trainer Lukas Hürter meinte zwar: „In der Anfangsviertelstunde haben wir uns etwas schwergetan und ich musste so auch beim 7:5 eine Auszeit nehmen, weil wir bis dahin ein paar technische Probleme hatte,“ Doch er ...







