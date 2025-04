Die Handballerinnen des TV Welling haben sich mit einem 29:27 (15:13)-Heimsieg gegen die HSG Mertesdorf-Ruwertal für die 26:28-Hinspielniederlage revanchiert und doch noch die Vizemeisterschaft in der Oberliga gewonnen.

Das sah im Vorfeld anders aus, weil es hieß, der Direktvergleich mit der HSG Kastellaun/Simmern würde herangezogen – und da sogar die Auswärtstorregel. Dann wäre Welling nur Dritter geworden, weil Welling zu Hause mit 24:25 verloren, in Kastellaun aber „nur“ 22:21 gewonnen hatte. Doch am Ende weist nun die um 70 Treffer bessere Tordifferenz den TVW in der Tabelle als Zweiten auf.

Diesen Rang abzusichern, kostete die Mannschaft von Lukas Hürter nochmals sehr viel Energie, denn Mertesdorf erwies sich als zäher Kontrahent. Welling geriet zwar nie in Rückstand, konnte sich aber in einer sehr temporeichen Partie lange Zeit auch nicht absetzen. Bis zum 10:10 glichen die Gäste stets aus, ehe die Hürter-Schützlinge eine Zwei-Tore-Führung mit in die Pause nahmen.

Welling führt 28:19 und lässt Gegner wieder bis auf ein Tor herankommen

Nach dem Wechsel bauten die Wellingerinnen die Führung sogar auf vier Tore (19:15) aus und schienen beim 28:19 (47.) einem sicheren Sieg entgegenzusteuern. Doch dann verordnete Gästetrainer Damian Malmedy eine Sonderbewachung gegen Antonia Schmitz und Rebecca Daum und legte so das Wellinger Rückraumspiel lahm. Hürter: „Damit kamen wir gar nicht zurecht. Vielleicht hatten wir uns auch schon zu sicher gefühlt. Jedenfalls hat die HSG jetzt Tor um Tor aufgeholt.“

Die Gäste kamen auf 27:28 heran, und Hürter nahm gleich zwei Auszeiten binnen neun Minuten. Schmitz erlöste dann ihre Mitspielerinnen samt Trainer eine Minute vor Schluss per verwandeltem Siebenmeter zum 29:27. Hürter: „Wir haben es uns selbst etwas schwer gemacht. Der Sieg war aber verdient und hat eine gute Oberligasaison erfolgreich abgerundet.“

TV Welling: Ungefug, Wolf – Schmitz (10/4), Frimberger (7), Daun (4), Schmitt (4), Koch (2), Laubenthal (2), Bender (1), Mintgen (1), Koch, Krechel, Schlich, Wagner.