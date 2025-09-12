In der Handball-Oberliga der Frauen haben sowohl der TV Welling als auch Neuling TuS Weibern einen gelungenen Saisonstart hingelegt, stehen jetzt aber beide vor kniffligen Aufgaben.

SF Neustadt – TuS Weibern (Sa., 17 Uhr, Bürgerhaushalle)

Nach dem beeindruckenden 41:28 Heimsieg gegen Bad Ems reist Egon Schumachers Mannschaft an die Wied. Die spannende Frage dabei ist, wie stark Weibern auswärts im Verhältnis zu Spielen in eigener Halle auftreten kann. „Zu Hause wollen wir möglichst eine echte Macht bleiben, auch wenn wir sicher nicht alle Heimspiele gewinnen werden, so wie es uns letzte Saison gelungen ist. Nun aber gilt es natürlich auswärts zu zeigen, dass wir gut drauf sind“, sagt Schumacher.

Auf jeden Fall fahren die Weibernerinnen selbstbewusst an die Wied. So spielten sie laut Schumacher mit 25 Toren bis zur Pause „den Gegner regelrecht an die Wand“. Die Sportfreunde allerdings dürften da schon ein größeres Kaliber als Gegner sein. Letzte Saison wurde Neustadt mit 16:28 Punkten Neunter. Schumacher: „Wir haben mit Neustadt und der HSG Hunsrück zwei Auswärtsspiele. Da wird sicher ein anderer Wind wehen, aber mit dem klaren Heimsieg im Rücken fahren wir mit breiter Brust an die Wied. Als Neuling haben wir überhaupt nichts zu verlieren. In meiner internen Rechnung wäre ein Auswärtspunkt aus beiden Spielen jetzt schon gut.“

TV Welling – HSG Kastellaun/Simmern (Sa., 19.30 Uhr, Nettetalhalle)

Das ist schon ein echtes Topspiel: Welling als Vizemeister der vergangenen Saison gegen den Dritten aus dem Hunsrück. Beide Mannschaften zählen nicht nur wegen dieser Vorleistung aus dem vergangenen Spieljahr zu den Topfavoriten auf den Titelgewinn. Für TVW-Trainer Lukas Hürter ist „die HSG mit das Stärkste, was die Liga zu bieten hat“. Während Kastellaun mit dem 33:17-Sieg gegen Schweich einen leichten Auftakt hatte, musste sich Welling beim 25:23 in Wittlich schon mächtig strecken. „Wir hatten in Wittlich die ideale Generalprobe und konnten sehen, was schon gut bei uns läuft und wo wir noch Luft nach oben haben. Klar ist aber auch, dass die Begegnung gegen die HSG für beide Teams schon richtungsweisend sein wird. Gerade deshalb rechne ich mit einer packenden und umkämpften Partie, bei der uns unsere Fans sicher helfen können, die entscheidenden Prozentpunkte rauszuholen. Der Rest liegt an uns“, sagt Hürter.