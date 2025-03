Der vorletzte Akt dieser Saison steht in der Handball-Oberliga Rheinland an. Bevor der TV Welling, die HSV Rhein-Nette und der TuS Weibern ihren Abschied zu Hause geben, müssen die drei Klubs zuerst aber noch einmal auswärts ran.

TV Bitburg – TV Welling (Sa., 17 Uhr)

Welling reist ohne Druck an, muss sich aber mit einer möglicherweise klaren Niederlage befassen. Statistisch gesehen spricht alles für die Bitburger, denn die sind Tabellendritter, haben eine starke Heimbilanz (15:5 Punkte) und stellen auch noch zweitbesten Angriff der Liga. Welling kann als Siebter mit der mageren 4:14 Auswärtsbilanz wenig Argumente für einen Sieg vorweisen. Zumal die Gäste ihre vier Punkte auswärts beim Tabellenletzten Rhein-Nette und Vorletzten Bendorf einfuhren.

Seit Anfang Oktober blieben die Maifelder in dann sechs Auswärtsspielen punktlos. Auch deshalb beklagte TVW-Spielertrainer Kai Schäfer das unterschiedliche Heim- und Auswärtsgesicht seines Teams. Diesmal meint er: „Die Hoffnungen, ausgerechnet in Bitburg etwas gegen die schlechte Auswärtsbilanz zu tun, sind natürlich überschaubar, auch weil unsere aktuelle Besetzung krankheitsbedingt weiter einer Wundertüte gleicht. Nachdem wir früh unser Saisonziel erreicht haben, wäre es aber gut, nochmals Erfolgserlebnisse zu sammeln. Ich will vor allem, dass wir uns gut präsentieren.“

TV Bad Ems – HSV Rhein-Nette (Sa., 19.30 Uhr)

Auf statistische Spielchen hat im Lager von Rhein-Nette bei 0:40 Punkten sicher niemand mehr Lust. Letzte Gelegenheiten, das Pluspunktekonto zu ändern, bieten sich nun in Bad Ems und dann daheim gegen Kastellaun/Simmern II. Realistischer scheint ein Happy End kommende Woche gegen den Neunten vom Hunsrück. Der steht zwar nur einen Rang und zwei Punkte hinter Rhein-Nettes aktuellem Gegner, aber Bad Ems lebt bei bislang 17:23 Zählern vorwiegend von seiner Heimstärke. 15 von 17 Punkten haben die Lahnstädter daheim eingefahren. „Viel wird davon abhängen, wie wir den Tiefschlag zuletzt in Bendorf verkraftet haben. Die Hoffnung, zu punkten, besteht weiterhin“, sagt HSV-Trainer Thomas Heiden.

TuS 05 Daun – TuS Weibern (Sa. 19.30 Uhr)

Beide Teams sehnen das Saisonende herbei. Die Gäste haben zwar den Kampf gegen den Abstieg erfolgreich bewältigt, aber der war für TuS-Trainer Tobias Arenz und sein Team sehr kräftezehrend. Dauns Kraftreserven wiederum wurden dadurch gefordert, dass die Vulkaneifeler sich mit einer Reihe von Verletzungen herumplagen mussten und so zumindest in der Rückrunde nie in Bestbesetzung auflaufen konnten. 19:19 Punkte der Dauner sind deshalb nur oberflächlich betrachtet eine durchwachsene Saison-Zwischenbilanz. Die wollen die Gastgeber nach zuletzt vier Niederlagen in Folge natürlich gegen Weibern etwas aufpolieren.

Im Hinspiel lieferten sich beide Mannschaften ein packendes, bis zum Abpfiff ausgeglichenes Derby, in dem Daun dann zu einem glücklichen 27:26-Erfolg kam. Wie Arenz die Chancen bewertet, den Spieß nun umzudrehen, dazu meint er: „Das 26:27 war unsere unglücklichste und am wenigsten verdiente Niederlage der Hinrunde. Für die würden wir uns natürlich gerne schadlos halten. Dabei hängt aber viel davon ab, mit welcher Mannschaft Daun antritt. In annähernder Bestbesetzung sind sie natürlich klarer Favorit.“