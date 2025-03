Die Handballerinnen des TV Welling haben in der Oberliga am vorletzten Spieltag beim TV Engers nur ein Remis erzielt. In der Partie am Wasserturm bewahrheiten sich beim 24:24 (12:14) die Warnungen von Wellings Trainer Lukas Hürter, der im Vorfeld bereits ahnte, dass es im Neuwieder Stadtteil schwierig werden würde.

Hürter war gefasst, aber auch ein wenig enttäuscht, weil „damit wahrscheinlich wegen des verlorenen Direktvergleichs gegen Kastellaun/Simmern der zweite Platz nächste Woche futsch ist.“ Hürter relativierte jedoch: „Wir spielen ja fast die gesamte Saison über schon mit nur drei etatmäßigen Rückraumspielerinnen. Wenn davon noch eine wegbricht, haben wir natürlich ein Problem. Und weil dies diesmal der Fall war, musste ich meine routinierte Kreisläuferin Nadine Schmitt diesmal zur Rückraumspielerin umfunktionieren.“

Welling setzt zuerst die Akzente

Das gelang zunächst sogar ganz gut, denn Welling setzte die Akzente, führte nach 18 Minuten mit 7:4 und hielt die Führung die gesamte erste Hälfte zwischen drei und einem Tor Differenz. Hürter: „Da hatten wir es eigentlich in der Hand, für Ruhe zu sorgen, haben aber Gegenstöße verdaddelt oder gute Chancen liegen gelassen, statt mit sechs oder sieben Toren in die Pause zu gehen, waren es so nur zwei.“ In der zweiten Halbzeit spürte der TVE, der sich unbedingt mit einem Punktgewinn vom heimischen Publikum verabschieden wollte, Rückenwind und glich eine hauchdünne Wellinger Führung immer wieder aus. Hürter: „Dadurch war die Punkteteilung am Ende auch gerecht, obwohl wir nicht zufrieden sein können. Kämperisch aber haben die Mädels alles auf der Platte gelassen, sodass ich ihnen keinen Vorwurf machen kann.“

TV Welling: Ungefug, Wolf – Schmitz (14/4), Frimberger (5), Schmitt (2), Daun (1), Krechel (1), Laubenthal (1), Bender, Koch, Wagner.