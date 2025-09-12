Nachdem der TV Welling unter der Woche in Wittlich verloren hat, geht es für den Oberligisten nun mit einem Heimspiel gegen Mülheim-Urmitz II weiter. Derweil tritt der TuS Weibern beim HC Koblenz an.

In der Handball-Oberliga hat sich der TV Welling im Nachholspiel des ersten Spieltags bei der HSG Wittlich zwar sehr lange sehr teuer verkauft, musste sich dann am Ende aber beim Vizemeister und Titelkandidaten mit 38:42 doch noch geschlagen geben. Welling hat aber keine Zeit, sich auszuruhen, denn schon am Samstag (17.15 Uhr) geht es mit dem Heimspiel gegen HB Mülheim-Urmitz II. Ligakollege TuS Weibern hat derweil beim HC Koblenz ein schwieriges Auswärtsspiel vor der Brust.

HSG Wittlich – TV Welling 42:38 (17:17)

Zunächst agierten die Maifelder 40 Minuten vollkommen auf Augenhöhe. Immer wieder glichen sie nicht nur eine knappe Wittlicher Führung aus, sondern konnten insgesamt zehnmal im Spielverlauf selbst ein Tor vorlegen. So ging es munter hin und her, wobei Welling eher im Kollektiv erfolgreich war, Wittlich hingegen einmal mehr in Kai Lißmann, der am Ende 18 Tore für die Gastgeber verbuchte, seinen dominanten Spieler hatte.

Bis zum 24:24 zeigte sich der TVW von der Lißmann-Show unbeeindruckt. Dann setzten sich die Wittlicher über 26:24 auf 30:26 ab. TVW-Spielertrainer Kai Schäfer dazu: „Er ist der einzige Spieler in der Liga, der solche Spiele im Alleingang entscheiden kann, wenn es nötig ist. Wir hatten zuvor gut gedeckt, dann hat er die Tore gemacht.“

Den Vier-Tore-Führung versuchte Welling zwar erneut zu verringern, dies aber erfolglos. Schäfer: „Das war die einzige Phase, in der wir in der Abwehr etwas nachließen und uns so auch schnelle Tore vorne fehlten. Ich war unsicher, wo wir stehen, weil in den letzten Vorbereitungswochen manches unrund lief. Heute wurde ich positiv überrascht. Wenn wir an das anknüpfen, was wir in Wittlich richtig gemacht haben, dann werden wir Mülheim-Urmitz extrem fordern. Das wird mit Sicherheit eine intensive und spannenden Partie. Wir wollen zu Hause unbedingt die ersten Punkte einfahren.“

TV Welling: Monschauer, Schori, Eultgem; E. Schneidereit (8), Eis (7), K. Schäfer (6/1), Hürter (4), Lajnef (4), Müller (4), Oligschläger (3/1), Kühn (2), Berresheim, Brüninghaus, Mannheim, Ockenfeld, N. Schneidereit.

HC Koblenz – TuS Weibern (Sa., 19.30 Uhr)

Das Team von Trainer Tobias Arens ist in Koblenz krasser Außenseiter, denn während Koblenz von Experten als Titelanwärter eingestuft wird, gilt Weibern bei vielen als klarer Abstiegskandidat.

Das hat sowohl mit den Platzierungen der vergangenen Saison als auch mit den Kaderveränderungen zu tun. Zur letzten Saison: Koblenz wurde da Dritter mit 31:13 Punkten, Weibern (11:33) hingegen nur Drittletzter. Und während die Eifeler nahezu den kompletten Rückraum verloren, darunter mit Felix Manns einen der Top-Torjäger der Liga, verstärkte sich Koblenz auf mehreren Positionen.

Hinzu kommt: „Mit Martin Faika hat sich einer unserer Leistungsträger gegen Bad Ems schwer an der Schulter verletzt und fällt bestimmt acht Wochen aus. Das trifft uns heftig“, sagt Arenz, der auch deshalb zur Partie in Koblenz meint: „Wir sind krasser Außenseiter, denn der HCK wird um den Titel mitspielen. Wir müssen das Spiel im Prinzip im Kopf in Zehnminutenphasen einteilen und versuchen, so viele von diesen sechs Teilabschnitten eng zu gestalten, wie es geht. Mehr dürfte für uns nicht drin sein.“