TVW-Frauen spielen zu Hause
Welling verliert und benötigt nun unbedingt einen Sieg
Für Janina Laubenthal (hier links im Gespräch mit Sarah Krechel) und den TV Welling zählt am Samstag gegen die HSG Dudenhofen/Sc
Für Janina Laubenthal (hier links im Gespräch mit Sarah Krechel) und den TV Welling zählt am Samstag gegen die HSG Dudenhofen/Schifferstadt nur ein Sieg - und zwar mit fünf Toren Differenz.
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TV Welling verliert mit 27:34 gegen Obertal/Hirstein und benötigt nun im Heimspiel am Samstag gegen Dudenhofen/Schifferstadt unbedingt einen Sieg mit fünf Toren Differenz, um in die Regionalliga aufzusteigen.

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Das war ein Rückschlag für die Handballerinnen des TV Welling im Kampf um den Regionalligaaufstieg: Noch ist zwar nichts verloren, doch der Rheinlandmeister verlor sein erstes Spiel mit 27:34 (13:15) beim Saar-Vizemeister FSG Obertal/Hirstein und muss nun an diesem Samstag (17 Uhr) zu Hause gegen den Pfalz/Rheinhessenmeister HSG Dudenhofen/Schifferstadt mit fünf Toren Differenz gewinnen – dann wären die TVW-Frauen vor den Pfälzerinnen und ...

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Sport