TVW-Frauen spielen zu Hause Welling verliert und benötigt nun unbedingt einen Sieg Harry Traubenkraut 15.05.2026, 12:40 Uhr

i Für Janina Laubenthal (hier links im Gespräch mit Sarah Krechel) und den TV Welling zählt am Samstag gegen die HSG Dudenhofen/Schifferstadt nur ein Sieg - und zwar mit fünf Toren Differenz. HetPix Fotodesign. HetPix

TV Welling verliert mit 27:34 gegen Obertal/Hirstein und benötigt nun im Heimspiel am Samstag gegen Dudenhofen/Schifferstadt unbedingt einen Sieg mit fünf Toren Differenz, um in die Regionalliga aufzusteigen.

Das war ein Rückschlag für die Handballerinnen des TV Welling im Kampf um den Regionalligaaufstieg: Noch ist zwar nichts verloren, doch der Rheinlandmeister verlor sein erstes Spiel mit 27:34 (13:15) beim Saar-Vizemeister FSG Obertal/Hirstein und muss nun an diesem Samstag (17 Uhr) zu Hause gegen den Pfalz/Rheinhessenmeister HSG Dudenhofen/Schifferstadt mit fünf Toren Differenz gewinnen – dann wären die TVW-Frauen vor den Pfälzerinnen und ...







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